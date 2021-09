Coronavirus Covid-19: in Italia somministrate oltre 79 milioni di dosi, vaccinate quasi 38,7 milioni di persone

Stando al report sui vaccini anti Covid-19, in Italia sono 79.158.422 le somministrazioni eseguite. Dai dati, aggiornati a questa mattina, emerge che sono 38.699.389 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale necessario per la immunizzazione, pari al 71,65% della popolazione italiana over 12.

In totale sono 41.116.271 le somministrazioni a donne e 38.042.151 quelle a uomini. Se si considerano le fasce d’età, sono 4.448.075 le somministrazioni tra i 12-19enni (1.733.798 immunizzati), 8.204.296 tra i 20-29enni (3.783.889), 8.771.301 tra i 30-39enni (4.133.626), 12.117.968 tra i 40-49enni (5.908.544), 14.519.779 tra i 50-59enni (7.324.328), 12.224.337 tra i 60-69enni (6.304.926), 10.488.989 tra i 70-79enni (5.318.605), 6.821.727 tra gli 80-89enni (3.414.512) e 1.561.950 tra gli over 90 (777.161).

Rispetto alle 88.142.098 dosi finora disponibili in tutta Italia (62.663.523 di Pfizer/BioNTech, 12.033.659 di AstraZeneca, 11.486.133 di Moderna e 1.958.783 di Janssen), ne sono state inoculate l’89,8%.

Per quanto riguarda le somministrazioni effettuate, in tutto il mese di gennaio sono state in totale 1.994.730 a fronte di 2.383.537 effettuate a febbraio, di 6.068.450 a marzo, di 9.775.558 ad aprile, di 15.096.920 a maggio, di 16.700.301 a giugno, di 16.686.313 a luglio e di 9.157.662 ad agosto. Nel mese di settembre – secondo i dati disponibili al momento – sono state 1.254.759 le somministrazioni totali che hanno riguardato 481.710 prime dosi (comprese 7.312 di vaccino monodose Janssen) e 729.771 seconde dosi. Da inizio campagna, sono state raggiunte oltre 1.268.000 somministrazioni a persone contagiate che sono guarite dal Covid-19.