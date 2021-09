Diocesi: Cerignola, dall’11 settembre celebrazioni per centenario Pia Opera del Buon Consiglio. Messa conclusiva presieduta dal vescovo Renna

Prendono il via sabato 11 settembre le celebrazioni per il centenario della Pia Opera del Buon Consiglio a Cerignola. Fu l’allora vescovo Giovanni Sodo (1915-1930), il 14 settembre 1921, a presiedere la cerimonia per la posa della prima pietra della Pia Opera, istituzione voluta dal venerabile don Antonio Palladino (1881-1926) in uno dei quartieri più anticlericali del centro abitato: La Cittadella. Guidata dalla Congregazione delle Suore Domenicane del Santissimo Sacramento – che, del Palladino, costituisce il testamento spirituale e sociale – la Pia Opera, nata come centro di accoglienza per gli orfani e le ragazze povere, è diventata con il passare del tempo ineludibile punto di riferimento per i diversi bisogni cittadini.

Per questo, la diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano e l’Ufficio di vice-postulazione per la causa di beatificazione del venerabile “Don Antonio Palladino”, in collaborazione con la Congregazione delle Suore Domenicane del Santissimo Sacramento e la parrocchia di San Domenico – la chiesa dove il Palladino fu il primo parroco, e che attualmente ne custodisce le spoglie mortali – hanno organizzato dall’11 al 14 settembre una serie di iniziative per commemorare l’evento.

Si inizia sabato 11 settembre 2021 alle 19, presso l’Opera del Buon Consiglio, con una celebrazione eucaristica presieduta da don Pasquale Ieva e animata dai Gruppi di Preghiera “Ven. Antonio Palladino”; a seguire nei giorni successivi celebrazioni e momenti di preghiera e riflessione. Il 14 settembre, alle 19, la messa presieduta dal vescovo Luigi Renna; al termine, l’atto di affidamento della Congregazione delle Suore Domenicane del Santissimo Sacramento alla Beata Vergine del Buon Consiglio.