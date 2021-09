Diocesi: Campobasso-Bojano, festa a Ferrazzano per i 100 anni di mons. Giovanni Cerio

È una vera festa di paese a Ferrazzano, paese natale di mons. Giovanni Cerio, sacerdote dell’arcidiocesi di Campobasso-Bojano, che oggi compie 100 anni. “Ma – osserva l’arcivescovo, mons. GianCarlo Bregantini -è anche una gioia grande per tutta la diocesi, che in don Giovanni vede e festeggia un prete che ha dato tempo e risorse per la crescita della terra del Molise! È una vita lunga, la sua, ma è anche semplice nel suo svolgersi. Nato da una famiglia di contadini, come tanti allora, è diventato prete il 13 luglio 1947, in cattedrale. Inizialmente è stato assegnato alla chiesa di santa Maria della Croce, accanto alla cattedrale, per servire il centro storico. Poi, ben presto, ha preso la guida della parrocchia di Ferrazzano, come arciprete, guida della comunità, ma anche con un crescente impegno in curia arcivescovile, come economo e vicario generale” con mons. Armando Dini e mons. Angelo Spina, arcivescovo di Ancona-Osimo. “Ha sempre agito con fermezza e salute. Ed anche quando in giugno si è rotto il femore, sulla soglia della chiesa della Libera, in città, dove celebrava ogni giorno, assicurando anche il servizio delle confessioni, si è poi ripreso con passione ed energia vitale”, ricorda l’arcivescovo, che assicura a mons. Cerio “preghiera e vicinanza, con un grazie a chi lo assiste con cura mirabile”. La messa di ringraziamento per questo traguardo si celebra in piazza.