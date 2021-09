Atletica leggera: Csi, a dominare il 23° campionato nazionale l’Atletica Colli Berici. Bosio, “essere qui è segno di ripartenza”

Si è concluso ieri mattina a Grosseto il 23° campionato nazionale Csi (Centro sportivo italiano) di atletica leggera. Dei 637 atleti finalisti in gara allo stadio Carlo Zecchini ben 179 sono quelli laureatisi campioni nazionali. Sei gli atleti capaci di conquistare una magnifica tripletta d’oro. Tredici i record battuti, 4 nella giornata di ieri. Al termine delle cinque giornate di gare, iniziate venerdì 3 settembre, è stata l’Atletica Colli Berici a dominare le classifiche dei campionati. Leader nella graduatoria per società giovanile come in quella assoluta e conseguentemente in quella generale. L’argento è sardo nella classifica generale grazie alle belle prestazioni degli atleti dell’Olympia Villacidro (Medio Campidano). Bronzo generale per la trentina Atletica Valle di Cembra, a soli 18 punti dagli isolani. Prima dell’ultima giornata di gare, un messaggio molto apprezzato dai finalisti arancioblu (i colori del Csi) è stato quello loro riservato dal campione olimpico nella marcia 20 km a Tokyo, Massimo Stano. “Credete in voi stessi, abbiate fiducia in voi perché i risultati arriveranno – le parole dell’atleta pugliese, in forza alle Fiamme Oro – avete tutti affrontato momenti difficili in questo tempo di pandemia, ma lo sport insegna a superare gli ostacoli. Credete in voi stessi che i risultati vedrete arriveranno!”.

Prima dei podi, nella messa celebrata da don Alessio Albertini, l’assistente ecclesiastico nazionale Csi ha detto nell’omelia: “La nostra persona non è soltanto un ammasso di cellule, muscoli, ossa, ma è molto di più: relazione, gioia, emozione. Tutte queste emozioni e sensazioni sono mancate in questi mesi. Da oggi vogliamo tornare nuovamente a viverle”. A premiare le società sul podio il presidente nazionale Csi, Vittorio Bosio: “Essere qui – ha dichiarato – è un segno di ripartenza. Finalmente dopo tanto tempo siamo tornati ad incontrarci nell’atletica in una bellissima festa di sport e di amicizia”.