Diocesi: Genova, con la solennità di santa Caterina Fieschi Adorno riapre il Museo dei Cappuccini

Dopo la pausa estiva, il Museo dei Cappuccini di Genova riapre al pubblico con una nuova stagione ricca di eventi. Come ogni anno, a settembre ricorre, infatti, la solennità di santa Caterina Fieschi Adorno. La festa avrà luogo domenica 12 settembre alle 17.30 con la messa solenne celebrata da mons. Marco Tasca, arcivescovo di Genova. La festività sarà preceduta da un triduo di preparazione e per l’occasione il Museo dei Cappuccini sarà aperto al pubblico da giovedì 9 a domenica 12 settembre dalle 16 alle 19. Inoltre, giovedì 9 settembre, alle 15.30, presso l’auditorium del museo, si terrà il convegno dal titolo “La devozione mariana in Liguria attraverso gli ex-voto” a cura di Italia Votiva, il progetto voluto dalla chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista di Quarto nel levante genovese. “La pittura votiva – spiegano gli organizzatori – è un campo ancora in larga parte ignorato”, e il convegno è stato pensato quale “opportunità di conoscere una materia con tante valenze religiose, sociali, civili, economiche e storiche”. Il progetto è stato reso possibile a partire da una banca dati fornita dal Centro di Studi Storici per l’Alta Valle Scrivia, ampliata successivamente dal professore Giovanni Meriana. Da questa sinergia “si sono poste le basi per creare un punto di raccolta degli ex voto italiani”. Venerdì 10 settembre, alle 15.30, è in programma una visita guidata a chiesa e cripta Grimaldi, con prenotazione obbligatoria, per un numero massimo di 15 persone. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web www.bccgenova.org.