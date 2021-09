Athletica Vaticana: Roma, sabato 18 settembre Messa del maratoneta presieduta dal card. Ravasi nella chiesa degli artisti alla vigilia della Run Rome The Marathon

Sabato 18 settembre, alla vigilia della Maratona di Roma (Acea Run Rome The Marathon), il card. Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della cultura, presiederà alle 18 la Messa del maratoneta nella “chiesa degli artisti” (Santa Maria in Montesanto) a Piazza del Popolo. Alla celebrazione, organizzata e curata da Athletica Vaticana, l’associazione sportiva ufficiale della Santa Sede posta sotto l’egida del Dicastero guidato da Ravasi, sono invitati a partecipare donne e uomini di ogni sport: amatori e professionisti, tecnici, dirigenti e familiari. Concelebreranno sacerdoti maratoneti di diverse nazionalità. “Con la speranza che la celebrazione possa segnare un’opportunità di ripartenza, insieme!”, l’auspicio dei promotori. Al termine della Messa verrà impartita la “Benedizione degli sportivi” e sarà recitata anche la “Preghiera del maratoneta” tradotta in 37 lingue tra cui arabo e cinese, ma anche etiope e swahili. Athletica Vaticana organizza la celebrazione della Messa del maratoneta anche a Firenze, Venezia e Valencia, in gemellaggio spirituale con l’ormai tradizionale Messa del maratoneta che si celebra nella cattedrale di San Patrizio alla vigilia della Maratona di New York.