Coronavirus Covid-19: don Ciotti (Libera e Gruppo Abele), “uno scandalo morale un disastro sanitario solo il 2% dei vaccini in Africa”

“Il virus ci ha mostrato che gli esseri umani sono interconnessi e interdipendenti. Il bene del singolo è il bene di tutti. E ciò che è male per il singolo, prepara una catastrofe per tutti. Finora, il 75% dei vaccini è stato usato negli Stati Uniti e in Europa, mentre soltanto il 2% è andato in Africa. Uno scandalo a livello morale e un disastro sul piano sanitario”. Lo dice don Luigi Ciotti, presidente di Libera e Gruppo Abele, aderenti alla campagna campagna “Right to cure – No profit on pandemic” per una moratoria sui brevetti legati ai vaccini, in una nota in occasione dei lavori del G20 sulla Salute, in corso a Roma.

“C’è un’ipocrisia di fondo – continua Ciotti – quando i rappresentanti dei vari Paesi nelle riunioni internazionali parlano di pace, per poi attuare politiche di guerra. Perché la guerra non è solo schierare gli eserciti, non si fa solo direttamente con le armi. Si fa anche attraverso un sistema economico che è ingiusto alla radice, perché tende sempre ad ampliare le distanze fra i singoli e fra le popolazioni, e considera il profitto più importante della salute delle persone”.