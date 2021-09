Ue: carica batteria universale, la proposta della Commissione. Vestager, “consumatori hanno subito troppi disagi”

“I consumatori europei hanno subìto troppo a lungo il disagio di dover accumulare diversi caricabatteria incompatibili. Abbiamo lasciato all’industria molto tempo per trovare una soluzione, ma ora è giunto il momento di agire a livello legislativo per promuovere caricabatteria standardizzati. Si tratta di un vantaggio importante per i consumatori e per l’ambiente, in linea con le nostre ambizioni in materia di transizione verde e digitale”. È il commento rilasciato da Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva della Commissione Ue, a proposito della proposta legislativa odierna per un caricabatterie universale. Sostanzialmente la Commissione propone di: armonizzare le porte di ricarica per i dispositivi elettronici (il formato standard sarà l’Usb-C; “i consumatori potranno in tal modo ricaricare i loro dispositivi con lo stesso caricabatteria Usb-C, indipendentemente dal marchio del dispositivo”); armonizzare la tecnologia di ricarica rapida; vendere i caricabatteria e i dispositivi elettronici separatamente; “informare meglio i consumatori”.