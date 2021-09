Germania: Commissioni Dbk, nominati i presidenti. Card. Marx responsabile pastorale dei media

In attesa della conferenza stampa conclusiva dell’assemblea plenaria della Conferenza episcopale tedesca (Dbk), che si chiude oggi a Fulda, sono state decise le nuove presidenze delle varie commissioni della Dbk. Il progressivo ringiovanimento dei vescovi tedeschi, e la nomina a responsabile della pastorale dei media per il card. Marx, sono alcune delle note importanti. La commissione per la fede sarà guidata dal vescovo di Essen, mons. Franz-Josef Overbeck; la commissione pastorale dal vescovo di Magonza, mons. Peter Kohlgraf; la commissione per le professioni ecclesiastiche e le funzioni religiose dal vescovo di Fulda, mons. Michael Gerber; la commissione per le questioni sociali il vescovo di Hildesheim, mons. Heiner Wilmer; il vescovo ausiliare di Osnabrück, mons. Johannes Wübbe, sarà il nuovo vescovo responsabile della pastorale giovanile e sostituisce il vescovo di Passau, mons. Stefan Oster, che ne manterrà la vicepresidenza; la Commissione per i media sarà presieduta dall’arcivescovo di Monaco, il cardinale Reinhard Marx. La Commissione per la Chiesa mondiale sarà guidata dal vescovo di Augusta, mons. Bertram Meier. Non ci sono cambiamenti nella presidenza delle commissioni per l’ecumenismo (mons. Gerhard Feige, vescovo di Magdeburgo), liturgia (mons. Stephan Ackermann, vescovo di Treviri), educazione e scuola (mons. Hans-Josef Becker, arcivescovo di Paderborn), scienza e cultura (cardinale Rainer Maria Woelki, arcivescovo di Colonia), matrimonio e famiglia (mons. Heiner Koch, arcivescovo di Berlino) e questioni di beneficenza (mons. Stephan Burger, Arcivescovo Friburgo).

L’arcivescovo Stefan Hesse di Amburgo assume nuovamente la guida della Commissione per la migrazione dopo il periodo di autosospensione con richiesta di dimissioni, poi rigettate da Papa Francesco. I vescovi Kohlgraf (54 anni), Gerber (51), Wübbe (55) Wilmer (60) e Meier (61) assumono per la prima volta la presidenza di una commissione DBK.