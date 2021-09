Diocesi: Caritas Sulmona-Valva, con “A mani tese” attivate 3 borse lavoro per persone bisognose

Grazie al fondo di solidarietà “A mani tese” la Caritas diocesana di Sulmona-Valva ha potuto attivare 3 borse lavoro per persone bisognose che saranno impiegate fino a fine anno in 3 aziende segnate dalla crisi causata dalla pandemia.

Nei mesi scorsi, la Caritas diocesana ha raccolto 17.984,09 euro attraverso i contributi delle comunità parrocchiali, delle realtà laicali e dei singoli che hanno generosamente risposto alla campagna lanciata in occasione dell’Avvento di Carità e proseguito nel tempo di Quaresima. “Grazie a questa prima somma a disposizione – spiega una nota – è stato possibile attivare 3 borse lavoro, attualmente in corso, che si chiuderanno il 31 dicembre 2021”. Le persone beneficiarie sono state individuate tra circa 30 candidature, attraverso valutazione dei curricula e colloqui motivazionali, analizzando i requisiti professionali e le capacità richieste per la mansione lavorativa da svolgere. Gli operatori della Caritas – prosegue la nota – sono stati successivamente impegnati a “incrociare le reali necessità delle aziende interessate con le attitudini personali, la disponibilità ad imparare e la volontà d’impegno concreto delle persone coinvolte. Tra gli ostacoli maggiori rilevati sicuramente gli impedimenti burocratici e la lentezza amministrativa, complice il periodo estivo e le difficoltà della pandemia”.

Le aziende che hanno ad oggi sottoscritto una convenzione con la diocesi ed ospitano un borsista sono: Eurospin Italia spa di Sulmona, Cartolibreria Pizzi di Sulmona, Bike for fun di Bussi sul Tirino. I borsisti sono 2 uomini ed 1 donna, 2 stranieri ed 1 italiano, under50. L’ammontare della borsa varia da 600 a 700 euro netti mensili secondo le ore lavorate e la mansione svolta, interamente sostenuti dalla diocesi di Sulmona-Valva attraverso il fondo.

La Caritas diocesana ha, inoltre, presentato e vinto un finanziamento fondi 8×1000 attraverso un progetto dedicato all’inserimento lavorativo di soggetti fragili ed in stato di bisogno. Altre due borse lavoro sono in fase di concerto.