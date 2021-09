Settimana europea dello sport: domani la garante per l’infanzia Garlatti e la sottosegretaria Vezzali firmano protocollo d’intesa su diritti minori

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza Carla Garlatti sottoscriverà domani mattina alle ore 11:15 al Foro Italico di Roma (Lounge del Tennis) un protocollo d’intesa in materia di diritti dei minorenni e sport con la sottosegretaria di Stato allo sport Valentina Vezzali. La firma avverrà nella cornice della Settimana europea dello sport, promossa in Italia dal Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri insieme a Sport e Salute, in occasione dell’inaugurazione del #BeActvive Multi Sport Village.