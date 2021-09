Diocesi: mons. Schillaci (Lamezia Terme), “non ridurre lo stile sinodale alla produzione di un documento”

“Non vogliamo ridurre lo stile sinodale alla produzione di un documento ma deve diventare qualcosa di ordinario, deve far parte del nostro vissuto ecclesiale: siamo consapevoli che bisogna formarsi alla sinodalità”. Con queste parole mons. Giuseppe Schillaci, vescovo di Lamezia Terme, ha concluso ieri il convegno pastorale diocesano. “Abbiamo messo la Parola che, per noi, non è un concetto, ma una persona, la persona di Gesù Cristo”, ha detto il presule. “Viviamo questo momento con gioia perché ci vede riuniti tutti insieme. È la gioia di stare insieme, di sentirci discepoli, ma – si è chiesto mons. Schillaci – come comunichiamo oggi questa gioia? Credo che sia in gioco il nostro essere Chiesa ed essere Chiesa in Lamezia Terme”. Don Dario Vitali, docente ordinario di Teologia presso la Pontificia università Gregoriana, relatore del convegno, ha evidenziato che “camminare insieme è la via costitutiva della Chiesa, la cifra che ci permette di interpretare la realtà con gli occhi e il cuore di Dio; la condizione per seguire il Signore Gesù ed essere servi della vita in questo tempo ferito”.