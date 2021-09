Tokyo 2020: gli atleti della Fiamme azzurre ricevuti dalla ministra Cartabia (Giustizia), “consapevolezza del lavoro fatto ma senza ostentare eccesso di sicurezza”

La ministra della Giustizia Marta Cartabia, ha incontrato questa mattina a Roma, nel Palazzo Piacentini di via Arenula, il gruppo sportivo Fiamme azzurre del Corpo di Polizia penitenziaria reduce dai successi riportati a Tokyo 2020, dove ha ottenuto 24 medaglie complessive, di cui 4 ori, 11 argenti e 9 bronzi. “Quello che è il punto di partenza per il successo di un atleta lo è anche nella vita: consapevolezza del lavoro fatto ma senza ostentare eccesso di sicurezza”, le parole della Cartabia che, alla presenza del capo dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Bernardo Petralia e del vice capo Roberto Tartaglia, ha condotto un incontro formale con tutti i convenuti, tra i quali i 3 olimpici Francesco Lamon, primo oro nella storia delle Fiamme Azzurre (ciclismo su pista, inseguimento a squadre), Giorgia Bordignon (argento nel sollevamento pesi) e Aldo Montano (argento nella scherma, sciabola a squadre). Un gruppo reso ancora più numeroso dalla presenza dei 12 atleti paralimpici che hanno conquistato 21 medaglie in totale: per il nuoto Giulia Terzi (2 ori, 2 argenti, 1 bronzo), Xenia Francesca Palazzo(1 oro, 1 argento e 2 bronzi), Arianna Talamona (1 argento), Federico Morlacchi (1 bronzo) e Simone Ciulli(1 argento); per il triathlon Anna Barbaro con la sua guida Charlotte Bonin (2 argenti) e Giovanni Achenza (1 bronzo); per il tiro con l’arco, Elisabetta Mijno e Stefano Trevisani (2 argenti); per l’atletica Oney Tapia (2 bronzi nel getto del peso e nel lancio del disco); per l’equitazione Sara Morganti (2 bronzi). Secondo quanto riportato sul sito della Polizia penitenziaria, Bernardo Petralia e Roberto Tartaglia hanno sottolineato come i successi e i protagonisti delle Fiamme Azzurre, insignite nel 2020 della Stella d’Oro al Merito Sportivo, il più importante riconoscimento conferito dal Comitato italiano paralimpico, sia per il Corpo della Polizia penitenziaria, un’importante vetrina verso i cittadini. Nel pomeriggio gli olimpionici delle Fiamme azzurre, assieme agli atleti italiani che hanno partecipato a Tokyo 2020 ed il presidente del Coni Giovanni Malagò, saranno ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.