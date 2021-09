Sport e territorio: Us Acli Marche, il 3 ottobre appuntamento a Pioraco con “Libertà di movimento”

Continuano le iniziative promosse dall’Unione sportiva Acli Marche Aps volte ad abbinare lo sport alla valorizzazione del territorio. Dopo il successo della “Camminata dei musei”, il prossimo 3 ottobre a Pioraco si terrà “Lidmo – Libertà di movimento”. L’iniziativa rientra nelle attività del bando del progetto “Marche_active@net – Al tempo del sisma”, per azioni locali innovative a sostegno dell’invecchiamento attivo e della solidarietà generazionale, con particolare attenzione ai territori colpiti dal sisma 2016, realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia.

Il ritrovo è fissato alle 10 presso il monumento dei caduti in largo Leopardi, a Pioraco; seguirà la visita guidata alla chiesa della Madonna della Grotta, al chiostro francescano, al Museo della carta e della filigrana e al Museo dei fossili. Per l’ingresso ai musei, che è gratuito, è necessario il green pass.

“Lidmo – Libertà di movimento” è un progetto realizzato nel territorio dell’Ambito sociale territoriale XVII dall’Us Acli Marche Aps, in collaborazione con Asd Nordic Walking Green, Asd Scacchi La Torre Smeducci, Avom Odv, Comune di Pioraco ed Us Acli provinciale di Macerata.

Oltre alla camminata di Pioraco, spiegano i promotori, saranno organizzate altre attività nel territorio dei Comuni di Castelraimondo, Esanatoglia, Fiuminata, Gagliole, Matelica, Pioraco, San Severino e Sefro.