Università: Apra-Uer, diploma di alta formazione e master di primo livello in scienza e fede

L’Istituto Scienza e Fede dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (Apra) offre la XX edizione del diploma di alta formazione in scienza e fede, all’interno del Progetto Stoq (Science, Theology and the Ontological Quest), sotto gli auspici del Pontificio Consiglio della cultura e in collaborazione con altre università pontificie di Roma.

“Il rapporto tra scienza e fede – si legge in un comunicato – è un tema con cui ci si confronta sempre più spesso. Da una parte, l’attualità e gli incessanti sviluppi della scienza e della tecnica suscitano infatti nuove e urgenti questioni etiche e antropologiche; dall’altra, ci troviamo di fronte al pluralismo culturale e religioso, che suscita il bisogno di proporre punti d’incontro verso il dialogo e la comune ricerca della verità”. Grazie alla recente convenzione con l’Università Europea di Roma (Uer, è possibile ottenere il doppio titolo dell’Apra e dell’Uer rispondendo ai requisiti di ammissione dello Stato italiano per i master di primo livello, cioè avere il titolo di una laurea triennale.

Il diploma – durata due anni – è rivolto a quanti desiderano approfondire competenze relative al rapporto scienza e fede (religiosi, docenti, operatori sociali e culturali, ecc.); presenta una struttura ciclica in grado di accogliere nuovi studenti all’inizio di ogni semestre; prevede diverse modalità di frequenza: in presenza presso l’Apra, Via degli Aldobrandeschi, 190 Roma; a distanza, tramite videoconferenza; a distanza, tramite internet, sia in diretta che in modo asincrono.

Le iscrizioni (inizio lezioni primo semestre 12 ottobre) sono aperte fino al prossimo 31 ottobre; successivamente sono aperte dal 5 novembre 2021 al 28 febbraio 2022. Info e iscrizioni: mastersf@upra.org.