Azione cattolica: “Il giglio d’oro”, festival della canzone per bambini a San Cesario di Lecce

Due giornate di festa e di musica a San Cesario di Lecce in occasione del Giglio d’Oro, festival della canzone per bambini. Sabato e domenica 25 e 26 settembre, a partire dalle 20, in largo Forcignanò, sedici canzoni inedite saranno interpretate da 12 giovanissimi cantanti dai 5 agli 11 anni. Una giuria di qualità e una giuria popolare – spiegano i promotori – sceglieranno “la canzone più bella non l’interprete; infatti le canzoni sono state abbinate casualmente ai giovani cantanti”. Inoltre ad accompagnare le esibizioni sarà presente l’orchestra del Giglio d’Oro composta da giovani musicisti in erba guidati dal maestro Giacobbe D’Oria. Il Giglio d’oro è frutto del lavoro del gruppo dei “Genitori In.forma” del settore Adulti di Azione cattolica della parrocchia di S. Antonio Abate di San Cesario di Lecce in occasione dei 50 anni dell’istituzione della parrocchia. Le due serate saranno trasmesse in diretta streaming sui canali Youtube e Facebook di Portalecce, media partner dell’evento.