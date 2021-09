Povertà: Comunità Papa Giovanni XXIII, iniziativa solidale “Un pasto al giorno”

I volontari della Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi nel 1968, scenderanno in piazza il 25 e 26 settembre con l’iniziativa solidale “Un pasto al giorno”, un’occasione per sensibilizzare sulle nuove povertà causate dalla pandemia. Nel corso del 2020, infatti, le famiglie in condizione di povertà sono passate al 7,7%, rispetto all’anno precedente in cui si attestavano al 6,4%. Se si considerano i singoli individui, invece, il passaggio è stato al 9,4% del 2020 dal 7,7% del 2019 (dati Istat). Ecco perché “il nostro sguardo va oltre alla crisi di Covid-19 – ha spiegato Giovanni Ramonda, presidente della Comunità fondata da don Benzi – va al cambiamento climatico che porta a migliaia di profughi in cammino e alle crisi umanitarie mondiali. Nessuno può trovarsi privato del necessario. Il nostro impegno, infatti, è per tutte quelle persone che hanno ancora fame, che non hanno accesso all’acqua, alle cure; per quei bambini che non hanno accesso all‘educazione scolastica”. L’impegno della Comunità, infatti, si concretizza ogni giorno in ognuna delle realtà di accoglienza – tra case famiglia, mense per i poveri, unità di strada – portando aiuti materiali, vicinanza umana e familiare, supporto psicologico per trasformare situazioni di crisi in nuovi inizi e chance di futuro. Nel corso di “Un pasto al giorno” sarà possibile compiere un piccolo gesto simbolico: grazie al contributo degli illustratori dell’Associazione italiana autori di immagini, sono stati realizzati set di tovagliette all’americana che verranno distribuite nel corso dell’evento. Metterle sulla propria tavola “sarà come ‘invitare’ a pranzo una persona in difficoltà – spiegano i responsabili dell’iniziativa – perché ognuna di esse diventerà simbolicamente il posto a tavola per chi oggi non ce l’ha, nel segno di una solidarietà concreta che può aiutarci a ripartire insieme al fianco di chi ne ha più bisogno”.