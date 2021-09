Papa Francesco: video, “non aver paura di sognare insieme come un’unica umanità”

“Non aver paura di sognare e sognare insieme come un’unica umanità”. È l’invito di Papa Francesco, nell’ultimo video messo a disposizione dalla sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, in preparazione della Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato (Gmmr), in programma domenica prossima, 26 settembre, sul tema: “Verso un ‘noi’ sempre più grande”. Protagoniste del video: due migranti venezuelane che raccontano come l’integrazione ha permesso loro di realizzarsi e sognare un futuro migliore. Fino al 26 settembre – si legge in una nota – la Sezione Migranti e Rifugiati sarà lieta di ricevere testimonianze scritte o multimediali, video e fotografie dalle Chiese locali e da attori cattolici che mostrino l’impegno condiviso nella pastorale con i più vulnerabili, in sintonia con il tema scelto dal Santo Padre per la Giornata.