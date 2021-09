Agricoltura: il 23 settembre designato come “Giornata europea della produzione biologica”

Oggi il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione celebrano il lancio di una giornata annuale europea della produzione biologica. Le tre istituzioni hanno firmato una dichiarazione congiunta che designa d’ora in poi il 23 settembre come “Giornata europea della produzione biologica”. Questa iniziativa dà seguito al piano d’azione per lo sviluppo della produzione biologica, adottato dalla Commissione il 25 marzo 2021, che annunciava l’istituzione di tale giornata per migliorare la sensibilizzazione sulla produzione biologica. In occasione della cerimonia per la firma e il lancio dell’iniziativa, Janusz Wojciechowski, commissario per l’agricoltura, ha dichiarato: “oggi celebriamo la produzione biologica, un tipo sostenibile di agricoltura in cui la produzione alimentare è realizzata in armonia con la natura, la biodiversità e il benessere degli animali. Il 23 settembre è anche l’equinozio d’autunno, in cui il giorno e la notte hanno uguale durata: un simbolo di equilibrio tra agricoltura e ambiente che ben si adatta alla produzione biologica. Sono lieto di poter lanciare, insieme al Parlamento europeo, al Consiglio e agli operatori chiave del settore, questa giornata annuale europea della produzione biologica. Si tratta di una grande opportunità per sensibilizzare in merito alla produzione biologica e promuovere il ruolo chiave che essa svolge nella transizione verso sistemi alimentari sostenibili”.

L’obiettivo generale del piano d’azione per lo sviluppo della produzione biologica è di “stimolare in modo sostanziale la produzione e il consumo di prodotti biologici per contribuire al conseguimento degli obiettivi” delle strategie “Dal produttore al consumatore” e “Biodiversità”, come la riduzione dell’uso di fertilizzanti, pesticidi e antimicrobici. “Il settore biologico ha bisogno degli strumenti adeguati per crescere”, come indicato nel piano d’azione. Al fine di garantire una crescita equilibrata del settore vengono proposte 23 azioni, strutturate attorno a 3 assi: dare impulso ai consumi, aumentare la produzione e migliorare ulteriormente la sostenibilità del settore.