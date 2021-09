Clima: Caritas Bolzano-Bressanone, una serata per giovani dedicata alla salvaguardia del pianeta

In occasione della giornata di sciopero globale per il clima, venerdì 24 settembre, i giovani di youngCaritas (della Caritas di Bolzano-Bressanone) insieme alla Rete dell’Alto Adige per la sostenibilità e a Fridays for future, organizzano un convegno sulla tematica ambientale e sull’urgenza di attivare una risposta condivisa, anche in territorio altoatesino. Appuntamento al grido di “Agisci ora o nuota dopo!” alle 18:30 all’Eurac di Bolzano. La serata di sensibilizzazione è rivolta principalmente a ragazze e ragazzi, e avrà come ospiti alcune giovani “ambasciatrici” della Caritas Vorarlberg, che da anni si impegnano per diffondere la conoscenza dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile e per promuovere i diritti dei bambini. “Abbiamo invitato queste giovani perché sono un esempio di come agisce il mondo giovanile, impegnandosi in prima persona per costruire un futuro migliore” spiega Amanda Montesani, collaboratrice di youngCaritas che coordina l’evento. Fra gli intenti del convegno, stimolare un dibattito a partire da brevi video-dichiarazioni di attivisti e scienziati di fama internazionale, quali: Georg Kaser, Marc Zebisch, Luca Mercalli, e Magdalena Gschnitzer. Con la moderazione di Stefanie Arend di youngCaritas e Zeno Oberkofler dei Fridays for future, i partecipanti racconteranno i progetti e le azioni concrete portate avanti finora da diverse organizzazioni, e potranno confrontarsi sui percorsi da intraprendere insieme per un futuro più sostenibile. L’appuntamento, finanziato dalla Provincia autonoma di Bolzano, è alle 18:30, presso l’auditorium dell’Eurac di Bolzano: Act now, or swim later!