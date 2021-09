Sentenza trattativa Stato-mafia: Libera, “ci allontana dalla verità e giustizia su uno dei periodi più oscuri della nostra Repubblica”

“In attesa di leggere le motivazioni, la sentenza del processo d’Appello ci allontana dalla verità e giustizia su uno dei periodi più oscuri della nostra Repubblica. Oggi, ancora di più, il nostro pensiero va ai tanti familiari delle vittime innocenti delle mafie che davanti a questa sentenza vedono acuire le loro ferite e il loro dolore”. Così, in una nota l’associazione “Libera” sulla sentenza di appello riguardante la trattativa Stato-mafia. La corte d’Assise d’appello di Palermo ha assolto gli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno e il senatore Marcello Dell’Utri, accusati di minaccia a Corpo politico dello Stato. In primo grado erano stati tutti condannati. Dichiarate prescritte le accuse al pentito Giovanni Brusca. Pena ridotta al boss Leoluca Bagarella. Confermata la condanna del capomafia Nino Cinà.