Diocesi: Senigallia, Palazzo Mastai aderisce alle Giornate europee del Patrimonio

Palazzo Mastai – Casa Museo Pio IX di Senigallia, aperto sin dal 1892, aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio, iniziativa congiunta della Commissione europea e del Consiglio d’Europa promossa dal 1999. Sabato 25 settembre Palazzo Mastai – Casa Museo Pio IX apre le porte per promuovere l’esposizione in corso “Ercole Mastai. Il ritratto di un nobile senigalliese del ‘700”. La mostra è l’occasione per soffermarsi su uno stile di vita che caratterizzava diversi luoghi della provincia pontificia in quella che era la nobiltà di reggimento, giunta – con i Mastai – a Senigallia da Crema, da quella che era allora la Lombardia della Serenissima Repubblica di Venezia. Si prosegue poi per le varie sale della Casa museo, riccamente caratterizzate pure dai tanti cimeli e ricordi di Papa Pio IX – al secolo Giovanni Maria Mastai Ferretti – che proprio in questo luogo nacque il 13 maggio 1792 e divenendo poi Papa nel 1846. Le Giornate europee del patrimonio rappresentano la manifestazione culturale partecipativa più seguita d’Europa, con oltre 70 000 eventi per sensibilizzare i cittadini europei al valore del nostro patrimonio comune e alla necessità di preservarlo per le generazioni attuali e future. Palazzo Mastai – Casa Museo Pio IX è aperto per le visite guidate, sempre ad ingresso gratuito, tutti i giorni feriali, con orario 9-12/16-18. Il Museo aderisce all’Associazione Musei Ecclesiastici Italiani. Info: www.diocesisenigallia.it – www.pionono.it – tel. 071.60649.