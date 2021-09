Continuano le celebrazioni della festa del Preziosissimo Sangue presso la parrocchia di Santa Maria Assunta della Cattedrale di Terni. Uno degli appuntamenti centrali della festa è fissato per domani 24 settembre alle ore 21.00 con il concerto con testimonianze in piazza Duomo: “Il miracolo in musica. La liberazione di Terni dalla peste”. Alle ore 22 ci sarà l’ostensione della santa reliquia e benedizione del vescovo Giuseppe Piemontese.