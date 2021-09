“A Sua Immagine”: sabato tappa a Trevi. A seguire “Le Ragioni della Speranza” con don Maurizio Patriciello

Prosegue tra le più belle città italiane il viaggio di Lorena Bianchetti. Nella puntata di sabato 25 settembre, il programma “A Sua Immagine” andrà a Trevi, per raccontare “l’incantesimo” di questa città e la sua straordinaria ricchezza storica, artistica e spirituale. Si potrà conoscere l’olivo di sant’Emiliano, il quarto albero più antico d’Italia con i suoi quasi 2000 anni di vita e la storia del santo da cui l’albero prende il nome: Emiliano, profugo armeno, diventato primo vescovo e patrono della città. Durante la “visita” si potrà ammirare un paesaggio unico al mondo: la fascia olivata, che con i suoi 9mila ettari di terreno e 1milione e 500mila piante di olivo si estende da Assisi fino a Spoleto. Terra di profonda spiritualità e segnata dalla presenza di grandi santi come tutta l’Umbria, anche a Trevi forte è la presenza di san Francesco del quale verranno ripercorsi i passi attraverso alcuni episodi della sua vita.

A seguire “Le Ragioni della Speranza” con don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano. Restare al Sud per scelta e fare in modo di creare occupazione per sé e per gli altri: è quanto hanno fatto alcuni giovani di Caserta che inventando un’applicazione per promuovere il turismo nei luoghi vicino casa, sono riusciti ad assumere una decina di giovani a tempo indeterminato. Don Maurizio racconterà la storia di fede di Nello e Mariella e il cammino francescano che svolgono come coppia, e commenterà con loro il Vangelo di domenica.