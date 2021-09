Cop26: Taizè a Glasgow con veglie di preghiera a mezzogiorno e la sera in diversi punti della città

Taizé è stato invitato dal Comitato di coordinamento delle Chiese di Glasgow per la Cop26 a preparare e animare, durante il Summit sul clima, una veglia per studenti e giovani nella città scozzese. Li fa sapere la Comunità di Taizé in una nota. I fratelli, con i giovani in loco, guideranno la preghiera da lunedì 8 a venerdì 12 novembre, ogni mezzogiorno nei pressi dell’Università e ogni sera in diversi punti della città. Giovedì 11 novembre, la preghiera principale della veglia si terrà presso la chiesa di St Aloysius in Rose Street, Glasgow. Maggiori dettagli verranno forniti non appena gli orari e le sedi verranno decisi. “Tutto dipenderà ovviamente dall’evoluzione della pandemia e dalle restrizioni sanitarie”. “Gli effetti del cambiamento climatico e la lotta per ridurlo stanno mobilitando molti giovani e molte chiese. A Taizé, il cambiamento climatico è stato parte della riflessione nei workshop organizzati negli ultimi anni. Vi invitiamo – si legge nella nota – ad accompagnare la Cop26 con un pellegrinaggio di preghiera nel periodo precedente e durante il Summit. Queste preghiere possono svolgersi ovunque, in piccoli gruppi o in assemblee più grandi, se possibile anche visitando iniziative locali legate all’emergenza climatica, oppure offrendo momenti di condivisione attorno al tema”.