Giornata migrante e rifugiato: Cagliari, oggi pomeriggio il seminario per giornalisti “Verso un noi sempre più grande”

In occasione della 107ª Giornata mondiale del migrante e del rifugiato si terrà oggi, a Cagliari, il seminario “Verso un noi sempre più grande”. L’iniziativa – ospitata dalle 16.30 nell’aula Maria Lai della Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche dell’Università di Cagliari – è organizzata dall’Ufficio Migrantes dell’arcidiocesi di Cagliari in collaborazione con la Caritas diocesana, con l’Università di Cagliari, l’Ordine dei giornalisti regionale e l’Ucsi Sardegna.

“Sarà un’occasione di riflessione – spiega una nota – sugli scenari attuali della mobilità umana tra flussi migratori e crisi geopolitiche, e sull’ascolto delle culture alla luce del messaggio di Papa Francesco in occasione della Giornata, con un focus sull’accoglienza e sui percorsi di inclusione portati avanti dalla diocesi di Cagliari”. Dopo i saluti di Francesco Mola, rettore dell’Università di Cagliari, dell’arcivescovo Giuseppe Baturi, di Stefano Usai, presidente della Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche dell’Ateneo cagliaritano, di padre Stefano Messina, direttore dell’Ufficio Migrantes diocesano, interverranno Luigi Sabbarese, professore di Diritto canonico presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma su “Una Chiesa sempre più cattolica. In ascolto delle culture”, Nicola Melis, professore di storia e istituzioni dell’Africa presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Cagliari su “Flussi migratori e crisi geopolitiche tra realtà culturali e strumentalizzazioni”, e Alessandro Cao, referente immigrazione della Caritas diocesana di Cagliari su “La mobilità umana oggi: la sfida dell’accoglienza e dell’inclusione nell’esperienza della Chiesa di Cagliari”. Seguirà il dibattito coordinato da Francesco Birocchi, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna.