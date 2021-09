Anziani: Università Cattolica, sabato mons. Paglia terrà la lectio magistralis al webinar Altems su assistenza tra diritti e doveri della comunità

Sarà la lectio magistralis di mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita e della Commissione per la riforma della assistenza sanitaria e sociosanitaria per la popolazione anziana del ministero della Salute, l’ospite del webinar “L’assistenza agli anziani tra diritti e doveri della comunità”, promosso dall’Alta Scuola di economia e management dei sistemi sanitari – Facoltà di Economia dell’Università Cattolica (Altems), che sarà trasmesso on line sabato 25 settembre alle 9 e che potrà essere seguito collegandosi alla homepage della Sede di Roma dell’Ateneo (https://roma.unicatt.it/). L’incontro sarà aperto dal saluto di Americo Cicchetti, ordinario di organizzazione aziendale e direttore Altems, e introdotto da Vincenzo Antonelli, direttore del corso di perfezionamento in Terzo settore e sanità Altems. A concludere l’incontro Giuseppe Milanese, presidente di Confcooperative Sanità.

La lezione di mons. Paglia affronterà le principali problematiche che oggi, anche a causa della pandemia da Covid-19, caratterizzano l’assistenza delle persone anziane e le proposte che la Commissione da lui presieduta ha presentato al premier Draghi. Temi centrali della lectio, la necessità di una qualificazione dell’assistenza attraverso la definizione di specifici requisiti di qualità dei servizi e dei percorsi di cura, l’avvio di un sistema nazionale di accreditamento sia dei servizi residenziali che di quelli semiresidenziali e domiciliari, e di una “presa in carico” dell’anziano attraverso il cosiddetto “continuum assistenziale” che prevede l’intero spettro dei servizi necessari agli over 75 in ambito, domiciliare, semiresidenziale, residenziale e territoriale. Paglia illustrerà anche le proposte relative alla promozione dell’abitazione come luogo di cura dell’anziano e del disabile e il contenuto della Carta per i diritti delle persone anziane e i doveri della comunità.