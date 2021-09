Diocesi: Torino, domani la Giornata diocesana dei catechisti

“Una catechesi capace di futuro”. Si svilupperà attorno a questo tema la Giornata diocesana dei catechisti in programma a Torino per domani, venerdì 24 settembre. L’incontro, ospitato dalle 18 alle 21.30 presso il centro congressi del Santo Volto è rivolto ai catechisti impegnati con i ragazzi e le famiglie nella Iniziazione cristiana, a quelli che accompagnano gruppi di adulti, agli educatori dell’Azione Cattolica e ai capi Scout, oltre che agli operatori pastorali.

Aprirà la serata l’intervento di don Michele Roselli, responsabile dell’Ufficio catechistico dell’arcidiocesi di Torino, che offrirà “Uno sguardo sulla catechesi del presente”. A seguire don Roberto Repole, professore della Facoltà Teologica, aiuterà a riflettere su “Il dono dell’annuncio. Ripensare la Chiesa e la sua missione”. Dopo il dialogo con il prof. Repole, verrà proposta, in differita, la presentazione delle linee guida “Artigiani di comunità” diffuse dall’Ufficio catechistico nazionale. Al termine, l’arcivescovo Cesare Nosiglia, celebrerà il Mandato ai catechisti.

L’incontro sarà trasmesso anche online, sul canale YouTube dell’Ufficio catechistico dell’arcidiocesi di Torino. A quanti parteciperanno in presenza verrà richiesto il green pass.