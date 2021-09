Special Olympics: giovani rifugiati dall’Afghanistan in campo per la  XXI European Football Week

È iniziata oggi pomeriggio a il Rieti, nel parco del Coriandolo in viale Fassini, la XXI European Football Week, una settimana interamente dedicata al calcio, organizzata da Special Olympics con il supporto della Uefa, che vedrà il coinvolgimento di migliaia di atleti in tutta Europa. L’inclusione promossa da Special Olympics attraverso lo sport intende abbattere ogni retaggio culturale, per questo, da circa 2 anni, la European Football Week per Special Olympics Italia è diventata l’occasione per organizzare, a fianco di mini tornei e percorsi di avviamento al calcio, anche partite di calcio unificato coinvolgendo giovani rifugiati politici. Oggi pomeriggio a Rieti, in campo giovani rifugiati provenienti dall’Afghanistan al fianco degli atleti Special Olympics, questo per lanciare un messaggio di pace e di solidarietà come risposta agli ultimi tragici avvenimenti noti in tutto il mondo. A La Spezia il 27 settembre, alle ore 17,30, gli atleti Special Olympics giocheranno sul campo dello stadio Bonanni, in formazioni miste insieme ad un gruppo di giovani richiedenti asilo politico. Sul sito dell’organizzazione sportiva, si legge come la settimana europea dedicata al calcio, in Italia sia uno degli eventi cardine del progetto scuola che Special Olympics, attraverso una convenzione con il ministero dell’Istruzione, porta avanti da anni all’interno degli istituti di ogni ordine e grado. In occasione di questa European Football Week saranno oltre 300 le classi coinvolte, con circa 400 alunni con disabilità intellettive ed oltre 2.500 alunni senza disabilità per un totale parziale di 40 scuole coinvolte su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è quello di gettare le basi, mettere le radici di un’inclusione in tutta la società che nasca e cresca attraverso una cultura del rispetto e della diversità proprio a partire dai giovani che rappresentano il futuro, la speranza di vivere in un mondo scevro da stereotipi e pregiudizi nei confronti delle persone con disabilità intellettive. Lo stesso 27 settembre alle ore 17.30, si terrà, attraverso la piattaforma Zoom, la presentazione del calendario relativo agli eventi di Special Olympics Italia.