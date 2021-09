Cei: il sessione autunnale del Consiglio permanente dal 27 al 29 settembre a Roma

Da lunedì 27 a mercoledì 29 marzo si svolgerà a Roma, presso Villa Aurelia (Via Leone XIII 459), la sessione autunnale del Consiglio episcopale permanente. Dopo l’introduzione del cardinale presidente Gualtiero Bassetti, i lavori si concentreranno sugli strumenti e le modalità di svolgimento del Cammino sinodale. All’ordine del giorno, si legge nella nota dell’Ufficio nazionale comunicazioni sociali della Cei, la scelta del tema dell’Assemblea generale straordinaria (Roma, 22-25 novembre 2021) e l’elezione dei membri delle Commissioni episcopali e del Consiglio per gli Affari giuridici. Sono previsti, poi, un aggiornamento sull’itinerario di condivisione avviato con l’Incontro di riflessione e spiritualità “Mediterraneo frontiera di pace” e due comunicazioni relative alla preparazione del XXVII Congresso eucaristico nazionale (Matera, 22-25 settembre 2022) e all’imminente 49ª Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, in programma a Taranto dal 21 al 24 ottobre. Giovedì 30 settembre, alle ore 11, il segretario generale, mons. Stefano Russo, illustrerà il comunicato finale in conferenza stampa, alla quale interverrà anche mons. Erio Castellucci, arcivescovo-abate di Modena-Nonantola, vescovo di Carpi e vicepresidente della Cei.