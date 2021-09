Diocesi: Novara, al via l’anno della Pastorale familiare. Il 25 settembre incontro con padre Vianelli (Cei)

È in programma per sabato 25 settembre l’assemblea di avvio dell’anno promossa dalla Pastorale familiare della diocesi di Novara. Un appuntamento, spiega una nota, che segna “la ripresa di un cammino diocesano che guarda all’Incontro mondiale delle famiglie in programma a Roma dal 22 al 26 giugno prossimi”. All’incontro di sabato, ospitato presso l’oratorio di Borgomanero dalle 9.30 alle 12, interverrà come relatore fra Marco Vianelli, direttore dell’Ufficio nazionale per la Pastorale della famiglia della Conferenza episcopale italiana. A seguire, spazio alle domande e al confronto con i partecipanti.

Per via delle norme anti-contagio da Covid-19, chi desidera partecipare deve segnalarlo compilando il form dedicato.