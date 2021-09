Commissione Ue: Fondo sociale europeo, 1,2 miliardi per Italia, Germania e Spagna. Finanziamenti per scuola, digitale, reinserimento disoccupati

La Commissione Ue ha approvato un finanziamento aggiuntivo di 1,2 miliardi di euro a sei programmi operativi (Po) del Fondo sociale europeo in Italia, Germania e Spagna per la ripresa dalla pandemia. Lo annuncia la Commissione europea in una nota. In Italia, il programma nazionale “Per la scuola” sarà rafforzato di 1 miliardo di euro “per migliorare la transizione digitale nelle scuole, attraverso la connessione alla banda ultra larga, nuove lavagne e attrezzature digitali interattive”. Il finanziamento aggiuntivo sarà destinato anche “alla creazione di laboratori innovativi, sui temi della sostenibilità, nelle scuole primarie e secondarie”. In Spagna, la regione Rioja riceverà ulteriori 19 milioni di euro a sostegno del reinserimento dei disoccupati nel mercato del lavoro, l’assunzione di personale nel sistema sanitario, il sostegno all’inclusione di persone con disabilità nel mercato del lavoro. I fondi assicureranno la formazione continua degli studenti. In Germania, la regione del Nord Reno-Westfalia riceverà 110 milioni di euro per sostenere i giovani e le persone in cerca di lavoro a colmare gap di competenze digitali con apprendistati in Pmi. I fondi Ue sosterranno anche l’assunzione di nuovo personale negli asili nido. Altri fondi sono destinati ad altre regioni tedesche, sempre per migliorare l’inclusione sociale, le competenze digitali e il rinserimento nel mercato del lavoro: 15,4 milioni di euro al Saarland, 30 milioni di euro alla Sassonia-Anhalt, 41 milioni all’Assia.