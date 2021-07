Scuola: Bianchi (min. Istruzione) “sia al centro delle politiche di rilancio per uscire dall’emergenza”

“La scuola deve restare al centro delle politiche di rilancio nella fase di uscita dall’emergenza”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, intervenuto oggi in videoconferenza al Segmento ministeriale del Global Education Meeting 2021 dell’Unesco, a margine del Forum politico di alto livello per lo sviluppo sostenibile.

Tra i temi al centro dell’incontro la proposta di migliorare e rendere più efficiente il meccanismo di cooperazione globale per l’istruzione, con l’obiettivo di favorire l’accelerazione del raggiungimento dell’obiettivo di sviluppo sostenibile 4 dell’Agenda 2030; il punto sulle misure e sulle lezioni apprese in risposta all’emergenza Covid-19; la presentazione del rapporto Unesco-Unicef-Banca mondiale-Ocse sulle risposte educative nazionali alla chiusura delle scuole in seguito alla pandemia.

“Tema fondamentale, come ribadito nel G20 Istruzione che si è tenuto a Catania, è la lotta alle nuove disuguaglianze – ha proseguito Bianchi -. In un tempo di trasformazione sociale come quello in cui stiamo vivendo dobbiamo ripensare la scuola. Sapendo che non esiste una soluzione solo nazionale: uscire dalla pandemia è un’azione collettiva. C’è un duro e lungo lavoro che ci aspetta insieme ai governi di tutti i Paesi. E l’Unesco deve operare per questo sforzo comune”.