Frati minori: fr. Massimo Fusarelli nuovo ministro generale. Mons. Crociata (Latina), “gioia per l’elezione, auguri perché realizzi al meglio il servizio”

“Sentimenti di gioia per l’elezione di fr. Massimo Fusarelli a nuovo ministro generale dell’Ordine dei Frati minori, avvenuta oggi durante l’Assemblea capitolare generale, in corso presso il Collegio San Lorenzo da Brindisi a Roma”. Ad esprimerli è il vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, mons. Mariano Crociata, anche a nome del clero e della Chiesa diocesana.

“In molti – si legge in una nota diffusa dalla diocesi – ancora ricordano fr. Massimo, da giovane sacerdote, venire nella parrocchia dell’Immacolata a Latina, per collaborare con i suoi confratelli alla cura pastorale di questa comunità a loro affidata. Ancor più il clero diocesano pontino ha avuto modo di apprezzarlo con grande soddisfazione come qualificato predicatore, anche di recente, nei momenti di ritiro spirituale e formazione permanente programmati per i presbiteri e diaconi”. “Come 121° successore di san Francesco d’Assisi, il vescovo Crociata augura a fr. Massimo Fusarelli di realizzare al meglio il suo servizio in un Ordine che tiene viva la memoria e l’esempio del Serafico Padre, un bene di santità e spiritualità per tutta la Chiesa, con l’esempio della fraternità e dell’attenzione ai più poveri”, conclude la nota.