Egitto: Il Cairo, 22 case editrici cristiane partecipano alla Fiera internazionale del libro

Sono almeno 22 le case editrici collegate a Chiese e istituzioni ecclesiali presenti in Egitto che espongono libri e prodotti editoriali alla 52ª edizione della Fiera internazionale del libro in corso a Il Cairo. Secondo quanto riporta Fides, tra gli stand degli espositori cristiani si fanno notare in particolare quello del monastero copto ortodosso di San Macario e quello del Centro culturale francescano per l’editoria della Chiesa cattolica in Egitto, che presenta in Fiera 18 nuove pubblicazioni, comprese alcune dedicate alla Vergine Maria e alle tradizioni spirituali delle Chiese copte. La vivacità delle Chiese e delle comunità ecclesiali presenti in Egitto si esprime da tempo nella qualità e quantità di iniziative promosse da diverse realtà ecclesiali in ambito editoriale e mediatico. La presenza di un numero consistente di editori cristiani alla Fiera internazionale del libro ospitata in Egitto conferma in maniera eloquente la volontà degli operatori del settore di reagire e non soccombere alla crisi del settore editoriale, aggravata negli ultimi anni dalla pandemia. In passato, gli spazi espositive della cattedrale copta ortodossa del Cairo hanno ospitato più volte la “Fiera del libro copto”, evento culturale che in alcune occasione ha visto la partecipazione di circa quaranta case editrici collegate alle comunità ecclesiali autoctone. Quella ospitata a il Cairo rappresenta la più estesa e antica Fiera internazionale del libro organizzata nel mondo arabo. La Fiera si tiene solitamente durante il mese di gennaio. Quest’anno, a causa della pandemia, l’inaugurazione della kermesse nel quartiere fieristico cairota è stata posticipata al 30 giugno.