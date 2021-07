Fondazioni filantropiche: Italia non profit, nasce granter.it. Nei primi 6 mesi messi a bando 1.580.505.864 euro

Chi sono le aziende che dichiarano di fare Csr? Dove si trovano le Fondazioni filantropiche e cosa dobbiamo aspettarci dal mondo delle donazioni dopo l’emergenza Covid-19? Per rispondere a queste domande nasce granter.it, il luogo digitale ideato da Italia non profit dove chi si occupa di Terzo settore e di investimenti sociali può orientarsi, professionalizzarsi e comprendere come il mondo della filantropia crea impatto e che mette a disposizione il download gratuito del primo report dell’Osservatorio permanente “Lo stato dell’arte della filantropia in Italia”. Dall’analisi realizzata da Italia non profit a luglio 2021 su un campione di 275 fondazioni filantropiche emerge che il 72% di esse si definisce erogativo, ma sempre di più le erogazioni non sono più esclusivamente tramite contributi a fondo perduto. Per il 50% delle fondazioni analizzate è sempre più frequente la spinta alla co-progettazione. Solo nella metà dei casi è disponibile una piattaforma informatica o percorso prestabilito per la candidatura dei progetti. Una fondazione filantropica su due preferisce ancora essere contattata attraverso e-mail generiche, fornendo poche indicazioni agli enti.

Considerando il tema della Responsabilità sociale d’impresa (Rsi o Csr) Italia non profit rileva che su un campione di 6 milioni di aziende analizzate lo 0,06% dichiara sul sito di fare Csr in maniera chiara ed esplicita. Tra i settori merceologici quello manifatturiero possiede il maggior numero di aziende impegnate in attività di Csr. Anche le aziende piccole e le microimprese sono attive in questo mercato.

Con riferimento alle opportunità messe a disposizione dalle fondazioni filantropiche italiane nei primi 6 mesi del 2021 granter.it rileva che il valore economico dei soli bandi attivi è pari a 1.580.505.864 euro.

“granter.it – come le altre piattaforme di Italia non profit – è una risorsa gratuita e messa al servizio delle persone. Contiene materiali, guide e un ricchissimo data e knowledge provider dedicato alla filantropia unico nel suo genere nel panorama italiano”, spiega Giulia Frangione, ceo e amministratore unico di Italia non profit. “Il Paese sta cambiando così come il Terzo Settore, la Filantropia e la solidarietà che incontra forme e luoghi sempre nuovi. In questo nuovo assetto del sistema filantropico, sempre più digitale, interconnesso e disintermediato, la missione di granter.it è quella di facilitare la creazione di relazioni positive e di aumentare la fiducia e l’empowerment degli attori sociali”, conclude Frangione.