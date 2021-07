Lavoro: Uecoop, domani webinar sulle sfide poste dalla nuova svolta digitale. A confronto il ministro D’Inca e il presidente Colombo

“Covid, il lavoro 4.0 in Italia”. Questo il tema dell’incontro online promosso per domani, mercoledì 14 luglio, dall’Unione europea delle cooperative (Uecoop). “Con la pandemia Covid che ha stravolto la salute, l’economia e la vita quotidiana degli italiani, anche il lavoro non sarà mai più come prima – spiega una nota – con la tecnologia entrata di prepotenza nell’organizzazione delle attività delle imprese, nella gestione dei tempi del personale, della divisione dei compiti e nella diffusione degli strumenti di una transizione tecnologia previsto dallo stesso Recovery plan del Governo italiano”. Questo cambiamento sarà al centro del webinar trasmesso dalle 17 in diretta sui canali social di Uecoop, al quale interverranno il presidente di Uecoop, Gherardo Colombo, e il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, che discuteranno delle opportunità offerte dal Recovery Plan italiano e di quale sarà l’impatto della svolta digitale su lavoro, imprese e cittadini in tutti gli aspetti della vita: dall’alimentazione alla salute, dai trasporti al tempo libero.

Nell’occasione verrà illustrata l’indagine di Uecoop sul lavoro 4.0 e sulla diffusione nelle imprese degli strumenti che rendono possibile questa svolta sociale e tecnologica. Saranno inoltre presentati gli innovativi “attrezzi 4.0” a disposizione delle imprese per affrontare il cambiamento e agganciare la ripresa in Italia e all’estero.