Germania: Conferenza episcopale e Comitato centrale dei cattolici tedeschi, guida rinnovata per investimenti eticamente sostenibili

È stato oggi ripresentato, in versione rivista e aggiornata, il documento sugli investimenti eticamente sostenibili pubblicato nel 2015, realizzato congiuntamente dalla Conferenza episcopale tedesca (Dbk) e dal Comitato centrale dei cattolici tedeschi (ZdK). Il sussidio, di orientamento pastorale e sociale, ha lo scopo di sostenere i responsabili delle finanze delle istituzioni ecclesiastiche nell’investimento delle risorse finanziarie tenendo conto di criteri etici e sostenibili, con spunti di riflessione e consigli pratici. Gli standard etici sono in particolare la protezione della vita umana, il rispetto e la promozione dei diritti umani, le condizioni di lavoro nei Paesi in via di sviluppo e la conservazione dell’ambiente naturale. L’edizione 2021, presentata oggi, riprende anche gli spunti dell’Accordo sul clima di Parigi e della “Agenda globale 2030 per lo sviluppo sostenibile” delle Nazioni Unite, che sono un quadro decisivo per gli investimenti etici nel settore ecclesiale. Nella prefazione, il presidente della Dbk, mons. Georg Bätzing, e il presidente della ZdK, Thomas Sternberg, hanno evidenziato che la Chiesa in Germania ha una molteplicità di responsabilità per le persone e le istituzioni: “Assolve anche questa responsabilità per e con le risorse finanziarie a sua disposizione. Negli ultimi anni ci sono state ripetute discussioni pubbliche sull’impegno finanziario della Chiesa. Nel frattempo, trasparenza, comprensibilità e azione prospettica modellano il lavoro della Chiesa in materia finanziaria”.