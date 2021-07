Diocesi: Milano, morto ieri a Trento, a causa di una caduta in montagna, don Graziano Gianola

È morto ieri pomeriggio nell’ospedale Santa Chiara di Trento don Graziano Gianola, sacerdote della diocesi di Milano, a seguito delle gravi ferite riportate in una caduta in montagna. Don Graziano si trovava in vacanza a Brentonico con i ragazzi del suo oratorio.

Nell’incidente, secondo quanto riferiscono gli organi di stampa locale avvenuto lungo il “Sentiero delle vipere”, nei pressi del Rifugio Graziani, non sono stati coinvolti i ragazzi che erano con lui, tutti rimasti incolumi.

Nato a Premana (LC) il 20 settembre 1973, don Graziano era stato ordinato sacerdote il 12 giugno 2004: dopo le prime esperienze nelle parrocchie di Buccinasco e Assago, dal 2013 era vicario parrocchiale a Milano nella parrocchia di S. Maria del Buon Consiglio (dal 2014 unitasi alla parrocchia dei Santi Giovanni e Paolo nella Comunità Pastorale “Gesù Buon Pastore”).

“Mi unisco allo strazio della famiglia, dei suoi cari e della sua comunità pastorale – ha dichiarato l’arcivescovo, mons. Mario Delpini, appena appresa la notizia – e partecipo alla preghiera di suffragio e di riconoscenza”.

Ieri sera alle 21 è stato recitato un rosario nella chiesa parrocchiale di Premana, paese di origine di don Graziano. Non è ancora stata fissata la data delle esequie.