Diocesi: Adria-Rovigo, domani pomeriggio i funerali di don Giuseppe Mazzocco presieduti dal vescovo Pavanello

Verranno celebrati domani pomeriggio, nella cattedrale di Adria, i funerali di don Giuseppe Mazzocco, sacerdote diocesano fidei donum missionario da anni in Mozambico, precedentemente previsti per venerdì 9 luglio. A causa di problemi burocratici la salma del sacerdote, morto improvvisamente lo scorso 23 giugno in terra d’Africa, è rientrata in Italia con qualche giorno di ritardo. Nel pomeriggio di ieri e nella mattinata di oggi, è stato possibile rendere omaggio a don Mazzocco presso la Casa Funeraria Zanella in Adria; nel pomeriggio di oggi il feretro sarà trasferito nella chiesa parrocchiale di Nostro Signore Gesù Cristo Divino Lavoratore in Adria dove, alle 18.30, si terrà una veglia di preghiera.

Le esequie saranno presiedute dal vescovo di Adria-Rovigo, mons. Pierantonio Pavanello domani pomeriggio alle 17.30; la celebrazione sarà trasmessa anche sul canale YouTube della diocesi.