Parlamento Ue: in agenda minacce sanitarie, libertà dei media, diritti umani. Venerdì Sassoli e Mattarella a Trento per ricordare Megalizzi

“Come parte delle lezioni apprese dalla lotta contro il coronavirus, i deputati voteranno oggi una nuova legislazione per gestire meglio le gravi minacce sanitarie transfrontaliere”. La proposta legislativa, affrontata in commissione Ambiente al Parlamento europeo a Bruxelles, “mira a rafforzare la preparazione alle crisi e il ruolo di risposta delle agenzie dell’Ue e prevede l’adozione di un piano di crisi sanitaria dell’Unione e di preparazione alle pandemie, nonché un sistema di monitoraggio più forte per le malattie infettive e altre minacce sanitarie”. I deputati della commissione Cultura terranno invece un dibattito sul futuro dei media e sul pluralismo degli stessi in Europa. Tra gli argomenti in discussione, le minacce che i giornalisti ricevono quotidianamente, la condizione lavorativa dei giornalisti in tutta l’Ue, con una particolare attenzione all’Europa dell’Est e i Paesi candidati, e come sostenere l’indipendenza e la libertà dei media.

Domani, 14 luglio, la commissione Ambiente discuterà con il vicepresidente della Commissione Frans Timmermans il pacchetto “Fit for 2030 / Fit for 55″, progettato “per attuare il nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni dell’Ue per il 2030”, poche ore dopo la sua presentazione. Il 15 luglio gli eurodeputati della commissione Esteri analizzeranno la politica Ue nei confronti della Russia. Un progetto di risoluzione “copre – secondo una nota dell’Eurocamera – una vasta gamma di questioni, come le minacce alla sicurezza, la lotta contro l’interferenza russa, l’impegno Ue per sostenere la democrazia in Russia, la politica delle sanzioni, la libertà dei media e i diritti umani”. Uguale attenzione sarà riservata nello stesso giorno ai rapporti Ue-Cina.

Venerdì 16 luglio il Parlamento europeo ospiterà la prima conferenza sullo Stato globale dei diritti umani nel mondo. La Conferenza è organizzata congiuntamente dal Global Campus of Human Rights e dal Parlamento europeo, e riunirà deputati europei, commissari Ue, premi Nobel per la pace, premi Sacharov, alti rappresentanti di organizzazioni internazionali, accademici e parti interessate. Venerdì, alle ore 11, il presidente Sassoli parteciperà insieme al Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella all’assegnazione della laurea ad honorem ad Antonio Megalizzi, presso l’università di Trento.