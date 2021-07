Diocesi: Nuoro, morto a 89 anni mons. Giovanni Giuseppe Delogu. Per 7 anni fu rettore del Seminario regionale a Cagliari

È deceduto questa mattina a Siniscola (Nu) mons. Giovanni Giuseppe Delogu, sacerdote 89enne originario di Bitti. Ne dà notizia la Curia di Nuoro in una nota. “L’intera diocesi di Nuoro, il vescovo Antonello con i presbiteri e i diaconi esprimono profondo cordoglio e si stringono in preghiera fiduciosa accanto ai familiari di don Delogu, ringraziando il Signore per il suo ministero e il suo servizio alla Chiesa di Nuoro”.

Consacrato sacerdote nella cattedrale di Nuoro il 3 luglio 1955 da mons. Giuseppe Melas, un mese dopo ne diviene segretario personale ricoprendo fino al marzo 1964 anche l’incarico di parroco a Lollove. Dal 1964 al 1982 guidò la parrocchia S. Giuseppe a Nuoro prima di essere nominato rettore del Pontificio Seminario regionale a Cagliari, dove rimase fino al 1989, anno nel quale divenne canonico del Capitolo della cattedrale di Nuoro. Dal 1° luglio 1991 tornò di nuovo alla guida della parrocchia S. Giuseppe a Nuoro; contemporaneamente venne nominato delegato vescovile della Consulta delle aggregazioni laicali e assistente del Meic. Lasciò la parrocchia per motivi di salute nel 2017 per ritirarsi a Siniscola.

I funerali si terranno domani alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Siniscola.