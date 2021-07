Papa Francesco: telegramma di cordoglio per le vittime dell’incendio all’ospedale di Nassiriya

(Foto ANSA/SIR)

“Vicinanza spirituale a tutti coloro che sono stati colpiti dal tragico incendio” nel reparto Covid dell’ospedale al-Hussein di Nassiriya. Ad esprimerla è il Papa, nel telegramma inviato – tramite il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin – al nunzio apostolico in Iraq, mons. Mitja Leskovar. “Profondamente rattristato”, Francesco prega “specialmente per coloro che sono morti e per il conforto del loro familiari e amici che piangono la loro perdita” e invoca “le benedizioni divine della consolazione, della forza e della pace” sui pazienti, i medici e il personale dell’ospedale. L’incendio nel reparto Covid di Nassiriya ha provocato più di 50 morti e 20 feriti.