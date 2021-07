Coronavirus Covid-19: in Italia somministrate quasi 58,5 milioni di dosi, vaccinate oltre 24,5 milioni di persone

Stando al report sui vaccini anti Covid-19, in Italia sono 58.457.573 le somministrazioni eseguite. Dai dati, aggiornati a questo poemriggio, emerge che sono 24.522.999 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale necessario per la immunizzazione, pari al 45,4% della popolazione italiana.

In totale sono 31.197.130 le somministrazioni a donne e 27.260.443 quelle a uomini. Se si considerano le fasce d’età, sono 1.424.195 le somministrazioni tra i 12-19enni (319.271 immunizzati), 4.107.919 tra i 20-29enni (1.217.475), 4.961.677 tra i 30-39enni (1.589.982), 8.219.472 tra i 40-49enni (3.024.104), 11.867.899 tra i 50-59enni (5.324.310), 10.184.626 tra i 60-69enni (4.535.589), 9.484.185 tra i 70-79enni (4.441.243), 6.679.916 tra gli 80-89enni (3.317.734) e 1.527.684 tra gli over 90 (753.291).

Rispetto alle 63.607.335 dosi finora disponibili in tutta Italia (43.067.425 di Pfizer/BioNTech, 11.797.276 di AstraZeneca, 6.478.018 di Moderna e 2.264.616 di Janssen), ne sono state inoculate il 91,9%. La Lombardia presenta il maggior rapporto tra somministrazioni e dosi fin qui consegnate con il 94,9%. Seguono Puglia (93,8%) e Lazio (93,7%). La Regione che ha fatto registrare il numero maggiore di somministrazioni (10.379.345) in termini assoluti è la Lombardia, davanti a Lazio (5.961.619) e Campania (5.715.298).

Per quanto riguarda le somministrazioni effettuate, in tutto il mese di gennaio sono state in totale 1.982.974 a fronte di 2.375.367 effettuate a febbraio, di 6.044.943 a marzo, di 9.738.554 ad aprile, di 15.046.178 a maggio e di 16.629.604 a giugno. Nel mese di luglio – secondo i dati disponibili al momento – sono state 6.600.072 le somministrazioni totali che hanno riguardato 1.647.240 prime dosi (comprese 39.477 di vaccino monodose Janssen) e 4.891.124 seconde dosi.