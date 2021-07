Diocesi: mons. Parmeggiani (Tivoli e Palestrina), la gioia della chiesa tiburtina per elezione a Generale dei Frati Minori di padre Fusarelli

“Carissimo Fra’ Massimo apprendo con gioia e commozione la notizia della tua elezione a Generale dei Frati Minori. Il sottoscritto e la Chiesa Tiburtina che è casa tua ti assicurano la preghiera e chiedono che Dio benedica il nuovo alto servizio a cui sei chiamato in attesa di poterti avere tra noi per rendere grazie a Dio per la tua chiamata a 121° successore di San Francesco!”: questo il messaggio che il vescovo di Tivoli e Palestrina, mons. Mauro Parmeggiani ha indirizzato a padre Massimo Fusarelli che oggi il Capitolo generale dei Frati minori, riunito a Roma, ha eletto come nuovo Ministro generale, 121° successore di san Francesco. Lo rende noto l’ufficio comunicazioni sociali della diocesi. Nella nota si legge che “con l’elezione di padre Massimo a Ministro generale dei Frati Minori gli succede, come Ministro provinciale della Provincia di San Bonaventura dei Frati Minori di Lazio e Abruzzo, padre Luciano De Giusti”, nativo di Olevano Romano. “Una preghiera ed un augurio anche a lui figlio della terra Prenestina”.