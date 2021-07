Ecofin: via libera a 12 piani nazionali per la ripresa e la resilienza, fra cui Italia, Germania e Francia

I ministri dell’economia e delle finanze dell’Unione europea (Ecofin) hanno adottato oggi il primo pacchetto di decisioni di esecuzione del Consiglio sull’approvazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza. Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Portogallo, Slovacchia e Spagna “hanno ottenuto il via libera per l’utilizzo dei fondi dell’Ue per la ripresa e la resilienza allo scopo di rilanciare le loro economie e riprendersi dalle conseguenze della Covid-19”. Il comunicato Ecofin precisa: “Grazie all’adozione di decisioni di esecuzione del Consiglio sull’approvazione dei piani, gli Stati membri possono concludere convenzioni di sovvenzione e accordi di prestito che consentiranno un prefinanziamento fino al 13% dell’importo totale”. Le decisioni assunte oggi rappresentano, secondo il presidente dell’Ecofin, Andrej Sircelj, “un importante passo avanti nella ripresa economica europea”. Essi consentono agli Stati membri “di utilizzare i fondi non solo per uscire dalla crisi Covid-19, ma anche per creare un’Europa resiliente, più verde e più digitale, innovativa e competitiva per le prossime generazioni dell’Ue”.