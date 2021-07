Diocesi: Fano, domani la visita di mons. József-Csaba Pál. Messa e incontro sulla situazione del dialogo ecumenico in Romania

In occasione della visita nella metropolia di Pesaro, Urbino e Fano del vescovo cattolico di Timisoara (Romania), mons. József-Csaba Pàl, l’Ufficio per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso della diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola organizza per domani, mercoledì 14 luglio, un appuntamento ecumenico. Alle 18, nella parrocchia Santa Famiglia a Fano 2, mons. József-Csaba Pàl presiederà la celebrazione eucaristica seguita, alle 19, da un confronto con il vescovo sulla situazione attuale del dialogo ecumenico in Romania. Alle 20 cena fraterna.