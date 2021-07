Povertà: Caritas Roma, rapporto su “salute e fragilità sociali”. Il 16 luglio la presentazione

“Salute e fragilità sociale in tempo di pandemia: un punto di vista” è il Rapporto della Caritas di Roma che verrà presentato venerdì 16 luglio, alle ore 16, presso la Cittadella della carità (via Casilina vecchia, 19). Alla presentazione interverranno: Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio; mons. Paolo Ricciardi, vescovo ausiliare della diocesi di Roma responsabile della Pastorale sanitaria; mons. Benoni Ambarus, vescovo ausiliare della diocesi di Roma e direttore della Caritas; Maurizio Marceca, della Sapienza Università di Roma; Salvatore Geraci, responsabile Area sanitaria della Caritas di Roma. Il volume, realizzato nella collana “Un punto di vista”, è un’analisi approfondita della sanità nazionale e regionale durante la pandemia nell’ottica di coloro che sono ai margini dal Servizio sanitario nazionale. Si affrontano temi quali le “disuguaglianze nella sanità” generate dal Covid-19, la “trappola del virus” per i migranti, la salute psichica nelle persone più fragili, l’impegno di carità e giustizia sociale svolto a Roma dalle parrocchie e numerose organizzazioni. Oltre cento pagine di analisi, dati, infografiche e testimonianze curate dai ricercatori della Caritas romana con le collaborazioni di Gavino Macioco (Saluteinternazionale.info), padre Camillo Ripamonti (Centro Astalli), Massimiliano Aragona (Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà), Giovanni Baglio (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), Maurizio Marceca (Sapienza Università di Roma).