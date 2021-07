Michele Colosio: Farnesina, “ambasciata in Messico segue il caso del volontario ucciso”

L’ambasciata d’Italia a Città del Messico, in stretto raccordo con la Farnesina, segue il caso del connazionale Michele Colosio, il 42enne originario di Borgosatollo, nel Bresciano, ucciso domenica sera a San Cristobal de Las Casas, in Chiapas, nel Messico. Ne dà notizia la Farnesina spiegando che l’Ambasciata è in contatto sia con le Autorità di polizia messicane per seguire lo sviluppo della vicenda, sia con i familiari della vittima, a cui sta prestando la massima assistenza. Colosio, trasferitosi da un decennio nel continente americano, era impegnato nella cooperazione, in particolare con la Casa de Salud Comunitaria che si occupa di promozione del diritto alla salute.