Cop26: Papa Francesco in Scozia incontrerà i vescovi. C’è attesa nella Chiesa e nel Paese

Nel “tempo molto breve” in cui il Papa sarà in Scozia a novembre, per intervenire alla Cop26, per i vescovi cattolici scozzesi si apre la “possibilità di un incontro con Francesco”, che i vescovi “hanno accolto con favore”. Lo si legge in una dichiarazione di un portavoce della Conferenza episcopale scozzese, pubblicata oggi sul sito. “Avendo scritto al Santo Padre per assicurargli un caloroso benvenuto, se dovesse partecipare alla Conferenza, sono lieti di sapere che il Papa spera di partecipare e sarebbe lieto di incontrarli a Glasgow”, si legge nella nota. “Sarebbe desiderabile poter svolgere molti incontri pastorali, ecumenici e interreligiosi mentre lui è con noi”, ha aggiunto il portavoce, ma “i limiti di tempo, purtroppo, implicano che non sarà possibile” pensare un programma così pieno.